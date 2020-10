Et de 3 qui font 6 ! Auteur d’un triplé face au FC Lorient lors de la 6e journée de Ligue 1 Uber Eats samedi (3-1), l’attaquant du FC Metz Ibrahima Niane compte désormais 6 réalisations. Un coup du chapeau qui lui a permis de doubler son total de buts depuis le début de la saison ou encore d’égaler en seulement quelques minutes son total de buts de la saison dernière (3). L’attaquant de 21 ans a surtout inscrit 100% des buts messins en 2020/2021.

Du jamais vu depuis 33 ans

Marquer les 6 premiers buts de son club ? Une telle performance n’avait plus été vue depuis 33 ans et un certain Marc Pascal, joueur du Stade Brestois lors de la saison 1987/1988. Pour ce qui est des buteurs uniques d’une même équipe, Ibrahima Niane fait mieux qu’un trio composé d’Alain Caveglia (4 buts avec le Havre AC en 1994/1995) Keller (4 buts avec l’AS Monaco en 1956/1957) et Mustapha Yatabaré (4 buts avec l’EA Guingamp en 2012/2013).

Le défi du Sénégalais lors de la 7e journée, qui verra les Grenats se déplacer à Angers dimanche 18 octobre ? Inscrire le prochain but du FC Metz. De quoi devenir le premier joueur de l’histoire à mettre les 7 premiers buts de son équipe.

