Le club de Naples a annoncé qu’il effectuera sa quarantaine dans un hôtel de Marina di Castello, situé jusqu’à côté du centre d’entraînement du club.

Naples compte trois cas positifs au Covid-19, Piotr Zielinski, Eljif Elmas et un membre de l’encadrement. Dimanche, Naples ne s’est pas présenté à Turin pour le choc contre la Juventus et risque une défaite 3-0 par forfait. Naples a assuré ne pas avoir obtenu l’autorisation des autorités sanitaires locales pour faire ce déplacement.

Le club napolitain est sous surveillance renforcée depuis son match de du 27 septembre contre le Genoa, un club où est apparu un foyer de contamination de Covid-19 avec 17 joueurs testés positifs en une semaine informe Le Soir.

Une situation qui a implique le forfait de Kalidou Koulibaly qui est en quarantaine et ne peut pas faire le déplacement pour rejoindre la Tanière. Information confirmée aujourd’hui par le sélectionneur Aliou Cissé qui précise d’ailleurs que Mamadou Loum Ndiaye a été appelé pour pallier ce forfait et non celui de Sadio Mané.

« J’ai entendu dire que Loum Ndiaye remplace Sadio Mané., ce n’est pas vrai. Loum Ndiaye vient suite au forfait de Kalidou Koulibaly. Cheikhou Kouyaté peut évoluer en défense, donc Loum Ndiaye vient renforcer le milieu » a expliqué Aliou Cissé.

