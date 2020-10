Le président du FC Metz s’est exprimé devant la presse, ce mardi, au lendemain de la clôture du mercato. Il s’est notamment expliqué sur le transfert d’Habib Diallo à Strasbourg.

« Nous avions prévu des sorties, au premier rang desquelles celle d’Habid Diallo, au sortir de deux saisons réussies. Tout le monde avait vu ses qualités sur ces deux saisons. »

« L’amorçage du marché anglais n’a pas eu lieu. »

« Normalement, la valeur d’Habib Diallo aurait dû le destiner au marché anglais. Nous nous sommes mis d’accord avec Strasbourg sur un montant de 10 millions d’euros avec des bonus. C’est inférieur à ce que nous avons budgété, mais nous les avons dépensés, alors qu’on a mis de l’argent dans le camp d’entraînement de Frescaty, dans le stade. Sur le volet de l’équipe professionnelle, nous aurons une impasse substantielle entre ce qui a été prévu et ce qui a été dépensé. »

« Tous les clubs anglais sont restés dans les startings-blocks, ils ont tous peur. Tout ce que vous avez pu entendre sur les réseaux sociaux… Nous n’avons eu aucune proposition d’un club anglais. Tout ce que vous avez pu entendre sur les réseaux sociaux, nous n’avons eu aucune proposition d’un club anglais. Un vague début de discussion sur un prêt payant d’un millions à West Bromwich, sans suite. »

« Il y a eu un vague début de discussion sur un prêt payant d’un million à West Bromwich, sans suite. Aucune proposition d’un club allemand. Un seul s’était intéressé à Habib : Mayence qui devait alors vendre Mateta. »

« En d’autre temps, on aurait vendu Habib Diallo entre 15 et 20 millions. Le marché anglais est le détonateur du système et rien ne s’est passé comme prévu cette année. »

Sur les tags sur les murs du siège du FC Metz ce matin : « Les conseilleurs, les donneurs de leçon ne sont pas les payeurs. Quand on n’a pas la charge des fins de mois, on peut faire ce qu’on veut. Quand on est responsable d’un club, on est responsable de tout. »

Le Républicain Lorrain