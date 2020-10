Pour les rencontres amicales de ce mois prévues les 9 et 13 octobre prochain, Aliou Cissé composera son effectif sans le défenseur central Koulibaly et son attaquant fétiche Sadio Mané. Les deux forfaits, le sélectionneur donne une idée des remplaçants.

« Nous devons faire sans (eux). » a déclaré le technicien lors d’une interview avec la cellule de communication de la FSF. « C’est comme lors de la CAN, lors du premier match face à la Tanzanie, nous avons joué sans Sadio Mané et lors de la finale aussi, nous avons joué sans Koulibaly » rappelle t’il.

« Donc il faut se préparer aussi, peut etre par blessure, je ne le souhaite pas, d’un Sadio Mané qui sera indisponible. Ou d’une suspension de Kalidou Koulibaly. C’est donc l’occasion de donner l’opportunité à d’autres garçons qui viennent de découvrir la taniére et de montrer de quoi ils sont capables. » Aliou Cissé a convoqué 4 défenseurs centraux et 8 attaquants.

« Il est difficile de remplacer Kalidou Koulibaly et Sadio Mané mais il est important aussi de valoriser le travail des gens qui sont ici, de croire aux qualités qui sont là et qui sont aptes à prendre leurs places le jour du match contre le Maroc et la Mauritanie » reconnait il tout en faisant confiance au reste du groupe pour sortir victorieux de ces deux matchs.

