Les Lions arrivés ce lundi à Rabat ont effectué leur premier galop d’entrainement au terrain annexe du complexe Moulay Abdellah à Rabat.

19 joueurs sont arrivés ce lundi aprés-midi à Rabat et on participé au premier galop d’entrainement. Une séance qui a duré deux tours d’horloge et qui était surtout axé sur la prévention, le circuit de passe la conservation et le décrassage pour ceux qui ont joué le weekend informe le site de a fédération.

Les séances reprennent ce mardi matin avec le même nombre de joueurs avant que l’équipe ne soit au complet pendant la séance du soir avec l’arrivée des quatre joueurs restants.

wiwsport.com