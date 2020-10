Il vient de signer un contrat de 5 ans avec le Racing Club de Strasbourg Alsace. Pour un montant de 10 millions d’euros environ, plus quelques bonus, il devient le transfert le plus cher de l’histoire du club strasbourgeois.

« Je suis très heureux de rejoindre le Racing pour les cinq années à venir, confie Habib Diallo. Je ne connais pas encore la ville mais j’ai hâte de la découvrir. Kader Mangane (le coordinateur sportif) m’a parlé de la ferveur du public et de l’incroyable ambiance de la Meinau. J’espère apporter toutes mes qualités à l’équipe. Je connais déjà Eiji Kawashima qui a été mon coéquipier au FC Metz et Ibrahima Sissoko avec qui j’ai joué à Brest. J’ai hâte de reprendre la compétition et j’espère marquer le plus de buts possible avec le Racing» a déclaré le natif de Thies, qui a marqué 12 buts lors de la saison précédente avant l’arret.

Habib Diallo qui est convoqué en équipe nationale pour les rencontres amicale du 9 et 13 octobre restera en Ligue 1, avec un nouveau contrat de 5 ans. Formé à Génération Foot, il quitte le FC Metz qu’il avait rejoint en 2013.

✍️ #MercatoRCSA I L'attaquant international sénégalais, Habib #Diallo, s'est engagé pour 5 ans en faveur du Racing !

Bienvenue Habib ! ⤵️ — RC Strasbourg Alsace (@RCSA) October 5, 2020

