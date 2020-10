L’arrière droit a signéce lundi un contrat jusqu’en 2024 avec le FC Bayern. Bouna Sarr est désormais un bavarois aprés 5 années à l’Olympique de Marseille.

La ligue des champions 2020-2021, ce ne sera pas avec l’OM mais le champion en titre. Bouna Sarr a satisfait ce lundi à la visite médicale et s’engage avec le FC bayern pour les 4 prochaines saisons. Une bonne pioche selon le directeur sportif. Hasan Salihamidžić: «Bouna Sarr est un arrière droit dynamique qui s’intègre très bien dans notre approche du jeu. Il nous aidera dans une position importante. Sarr apporte avec ses 28 années d’expérience et de stabilité, et nous pensons également qu’il se développera à nouveau au FC Bayern ».

Et le joueur de réagir dans le site du club «Je suis très heureuse de pouvoir rejoindre un grand club comme le FC Bayern. Pour moi, un rêve devient réalité et je donnerai tout pour aider à poursuivre l’histoire réussie de cette association. «

Sarr, 28 ans, a débuté sa carrière au FC Gerland près de sa ville natale de Lyon. Il est venu à l’Olympique de Marseille en 2015 via l’Olympique de Lyon et le FC Metz. Pour le club français traditionnel, il a disputé 181 matchs de compétition et marqué 8 buts. En 2017/18, il a atteint la finale de la Ligue Europa avec l’Olympique de Marseille.

wiwsport.com