À 18 ans, l’une des révélations du dernier Mondial U20 avec les Lionceaux de la Téranga rejoint l’Europe et le Stade de Reims. Courtisé par le gotha du football continental, l’athlétique milieu relayeur sénégalais Dion Lopy rejoint le club rouge et blanc pour trois saisons.

« C’est un joueur de pied. Il a la qualité de conserver le ballon quand il veut ». Le portrait succinct est signé Arby Camara, coach du joueur à l’Académie d’Oslo rapporte le site du club francais où évolue Boulaye Dia. Si la dimension technique est mise en avant, c’est le gabarit du jeune joueur qui en impose de prime abord : 1m84 pour 79 kg.

Avant de rejoindre son académie, qui a notamment formé le prolifique buteur du FC Bruges Krépin Diatta, l’athlétique relayeur a découvert le football très jeune dans le quartier de Pikine. « Mes premiers souvenirs sont ceux de tous les jeunes du pays. On aime tellement le foot qu’on jouait tout le temps et je me souviens que j’évoluais latéral gauche au début » explique timidement la nouvelle recrue stadiste sous le regard de Pere Guardiola.

Rayonnant, le joueur est alors la cible de toutes les grosses cylindrées européennes, notamment du côté de la capitale espagnole… Mais le joueur a la tête sur les épaules et prend le temps de se renseigner. « Je connais bien Moustapha Mbow et Dialy Ndiaye. Quand j’ai eu connaissance de l’intérêt du Stade de Reims, nous avons beaucoup échangé et j’ai compris que Reims était un très bon club, que c’était là où je devais signer » explique le milieu de terrain. Qui poursuit : « mon impression a été confirmée quand j’ai visité les installations. Avec de belles pelouses comme ça, j’ai envie tout de suite de jouer ! »

Adepte du numéro 17, un nombre qui l’a accompagné par hasard au début de sa carrière (« je voulais le 6 mais il était pris, j’ai alors demandé de prendre au hasard un numéro libre. C’est tombé sur le 17 et depuis il me porte chance »), Dion Lopy se définit comme un milieu de terrain « box to box ». Pas étonnant dès lors qu’il soit admiratif de Paul Pogba et du brésilien Douglas Luiz (« J’aime comme ils conservent le ballon et leur agressivité sur le terrain »).

