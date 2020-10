Le match est en cours et Boulaye Dia vient d’égaliser pour Reims. L’attaquant sénégalais récemment sélectionné par Aliou Cissé a inscrit le but égalisateur qui permet à son équipe de revenir à la marque. Mené par Rennes de Mbaye Niang, Boulaye marque son troisième but de la saison.

#SRFCSDR 66' (2-2) – BUT DE REIMS! Boulaye Dia égalise pour les Remois! pic.twitter.com/CXVSknc9c8 — FOLLOWS Ligue1 (@FollowsLigue1) October 4, 2020

wiwsport.com