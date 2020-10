Comme chaque week-end, la rédaction de wiwsport.com vous présente l’équipe type de la semaine des joueurs les plus performants du week-end. Dans un 3-5-2, ce onze type aligne les joueurs sénégalais qui se sont le plus illustrés.

Edouard Mendy

Dans les buts, il y a Edouard Mendy. Le gardien de but sénégalais a réussi ses débuts en Premier League avec Chelsea. Auteur d’un bon match face à Crystal Palace, l’ancien gardien de but a enregistré sa première victoire en Premier League ce week-end avec son nouveau club. Victoire et clean sheet pour le numéro 1 des gardiens du Sénégal qui effectuait ses débuts en Premier League.

Abdoulaye Seck

En défense centrale, Abdoulaye Seck est aligné dans ce onze type. Antwerp a battu Malines ce vendredi, match comptant pour la 8e journée du championnat de Belgique. Auteur d’un belle performance, le défenseur sénégalais a inscrit le 4e but de son club dans cette rencontre.

Ousseynou Ba

Abdoulaye Seck sera accompagné d’Ousseynou Ba, le défenseur central d’Olympiacos. Déjà titulaire Mardi en match retour des Barrages pour la Ligue des Champions, il l’était également ce dimanche face à PAS Gianina, son équipe a fait match nul et le joueur sénégalais est auteur d’une bonne prestation. D’ailleurs, il vient d’enregistrer sa première convocation en équipe nationale pour les matchs amicaux face au Maroc et à la Mauritanie.

Youssouph Sabaly

Bordeaux a battu Dijon ce dimanche. Avec Youssouph Sabaly en forme depuis le début de la saison, les girondins ont écrasé l’équipe de Pape Cheikh Diop en championnat. Il est aligné dans ce onze accompagné de Ousseynou Ba et Abdoulaye Seck.

Gana Gueye

Il a participé à la belle victoire du PSG face à Angers. Gana Gueye a inscrit son premier de la saison avec le club de la capitale. Le milieu de terrain sénégalais entré en cours de jeu, il lui aura fallu moins de 10 minutes sur la pelouse pour marquer le 5ème but parisien sur une passe de Neymar (71e).

Pape Diamanka

Il vient de rejoindre Albacete il y a quelques jours. Pape Diamanka est en prêt jusqu’en juin 2021 avec ce club de D2 Espagnol en provenance de Girona FC. Son équipe a fait match hier face au Real Oviedo et le milieu de terrain sénégalais a inscrit son premier but de la saison.

Krepin Diatta

Le FC Bruges a remporté le choc face à Anderlecht ce week-end. Krepin Diatta a ouvert le score pour son équipe. Le milieu de terrain sénégalais enregistre une belle performance ce week-end et reste l’un des joueurs prometteurs de l’équipe nationale du Sénégal.

Sadio Mané

Il a été décisif face à Arsenal lundi dernier, ce qui sa explique sa présence dans ce onze type de la semaine. L’attaquant sénégalais qui a raté ce soir la raclée des Reds face à Aston Villa pour cause d’isolement suite à son état positif au Covid-19.

Mamadou Fall

Malgré la défaite de Charleroi ce week-end face à Standard ce dimanche en championnat Belgique, Mamadou Fall a été décisif. L’attaquant sénégalais Mamadou Fall a inscrit une belle volée qui permettait aux Zèbres de réduire le score. Mamadau Fall était également buteur jeudi en Europa League face au Lech Poznan.

Boulaye Dia

A l’occasion de la 6e journée de Ligue 1, le Stade Rennais a été accroché à domicile par le Stade de Reims (2-2) ce dimanche. Boulaye Dia, la nouvelle recrue d’Aliou Cissé a inscrit son troisième but de la saison en championnat.

Ibrahima Niane

Il est sans doute le meilleur sénégalais du week-end. Ibrahima Niane a permis à son équipe de gagner ce week-end grâce à son triplé. Il a été énorme. L’attaquant sénégalais offre la victoire au FC Metz face à Lorient. Il enregistre 6 buts avec son club.

wiwsport.com