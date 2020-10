A l’occasion de la 6e journée de Ligue 1, le Stade Rennais a été accroché à domicile par le Stade de Reims (2-2) ce dimanche. Un coup d’arrêt pour le club breton qui restait sur quatre victoires consécutives.

Rennes avait pourtant bien débuté la rencontre grâce à Bourigeaud et surtout Raphinha, auteur d’un joli retourné, qui voyaient leurs tentatives frôler le poteau de Rajkovic ! De leur côté, les Rémois réalisaient aussi une entame intéressante avec une domination dans l’entrejeu, d’où le contre lancé par Mbuku qui débouchait sur un corner… Celui qui permettait au capitaine Abdelhamid (0-1, 12e) d’ouvrir le score ! Pas de quoi paniquer pour les Rouge et Noir, emmenés par un Raphinha intenable. Et qui profitait d’un superbe une-deux avec Guirassy pour égaliser (1-1, 24e).

Ça commençait à se compliquer pour Reims, malheureux sur le corner dévié par son attaquant Dia, ce qui profitait à Da Silva (2-1, 37e) seul au deuxième poteau. On voyait mal comment les visiteurs pouvaient revenir dans la partie tant leurs adversaires avaient pris le contrôle. Mais 15 minutes plus tard, le temps de la mi-temps, la physionomie du match changeait.

Reims mettait davantage d’intensité dans ses courses et les occasions venaient rapidement. Dans un premier temps, Touré, d’un lob astucieux, ne parvenait pas à battre Salin. Mais son coéquipier Dia (2-2, 66e) avait plus de réussite à la conclusion d’un beau mouvement collectif ! Une égalisation prévisible et méritée, malheureusement pour des Bretons malchanceux sur la tête de Nzonzi qui heurtait le poteau dans le temps additionnel ! Les Rouge et Noir concèdent ainsi le match nul face à une équipe rémoise courageuse.

