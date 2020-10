Le retour de Gaston Mbengue sera chaud et va sûrement sauver l’arène qui fait face à d’énormes difficultés avec la rareté des affiches de marque.

Et comme d’habitude, il a encore surpris plus d’un en montant le combat revanche qui oppose Balla Gaye 2 à Bombardier qui était inattendu. Mais à la grande surprise des amateurs, le Don King a encore montré son expérience au monde de la lutte.

Même si Eumeu Sène rate l’occasion de se frotter au B52 de Mbour, il peut toujours compter sur Gaston Mbengue pour obtenir un combat. Et d’après des sources bien informées, son combat revanche contre Lac 2 est sur le point d’être concrétisé par ledit promoteur qui serait en pleine négociation avec les deux camps.

Pour rappel, Lac 2 et Eumeu Sène ont disputé deux combats. Et le premier est soldé par un nul insipide tandis-que le second est remporté par Eumeu Sène. Une victoire toujours contestée par son adversaire. Et depuis, le Diato du Walo lui réclame sa revanche. Donc les amateurs peuvent avoir l’espoir de voir ce duel ficeler pour une troisième confrontation.

Lutte TV