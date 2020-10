Fenerbahçe et Karagümrük se sont rencontrés au stade Ülket pour le compte de la 4e journée de la Super League.

Fenerbahce de Mame Baba Thiam et Papis Cissé a enregistré une victoire ce samedi. Les buts sont inscrits par Samatta à la 24e et 68e minute de jeu. Le seul but de Karagümrük est marqué à la 78e minute de jeu avec le penalty d’Erik Sabo.

C’était le premier match de Papis Demba Cissé. L’attaquant sénégalais qui vient de rejoindre le club turc a enregistré 11 minutes de jeu. L’ancien joueur de Newcastle a eu un tir cadré dans ce match. Fenerbahçe occupe actuellement la première place du classement avec 8 points.

wiwsport.com