Convoqué en équipe nationale pour les prochaines sorties des Lions prévues les 9 et 13 octobre, le défenseur central a été déclaré forfait par le journal Record informant d’une blessure. Rien de tel, Ousseynou Ba n’est pas blessé et est apte à rejoindre la taniére.

Il est d’ailleurs dans le groupe du club grec Olympiakos pour le déplacement demain face à PAS Giannina, match comptant pour le 3e journée en SuperLeague. Le joueur de 24 ans se porte bien et a meme participé à la séance d’entrainement ce matin informe un membre de son entourage.

Selon nos informations, le joueur ne veut pas réagir à cette rumeur et préfére se concentrer sur sa préparation pour honorer sa premiére convocation en équipe nationale. Il fait partie des 4 défenseurs centraux convoqués par le sélectionneur Aliou Cissé : Kalidou Koulibaly, Salif Sané, Pape Abou Cissé et Ousseynou Ba.

Formé au CNEPS Excellence de Thies, il s’est engagé avec Olympiakos depuis janvier 2019 pour 4 saisons. Sa premiére année est réussie: 14 matchs disputés en championnat dont 13 titularisations, 11 consécutives en fin de saison. Il s’est encore plus illustré en Europa League en jouant titulaire lors des matchs aller-retour face à Arsenal et Wolverhampton. Des prestations applaudies par Sadio Mané.

Η αποστολή της ομάδας μας για το ματς με τον ΠΑΣ Γιάννινα. / The squad players selected ahead of the match against PAS Giannina. 🔴⚪️⚽#Olympiacos #slgr #PASOLY #Football #SquadList pic.twitter.com/6sa99jxwdH

