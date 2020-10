Le Paris FC a battu Le Havre ce samedi en championnat de Ligue 2. Avec Moustapha Name suspendu, Paris FC a gagné trois points précieux pour pour rester sur le podium.

Le Paris FC a dominé samedi soir Le Havre (3-0), à Charléty, à l’occasion de la 6e journée de Ligue 2. Avec un bon match du défenseur central sénégalais Youssoupha Ndiaye, le Paris FC n’a pas manqué l’occasion de reprendre la tête de la Ligue 2, et de redémarrer après deux matches sans victoire (défaite contre Nancy et nul à Niort).

Les buteurs de la rencontre sont Ali Abdi (33e et 77e) et Julien Lopez (56e). Avec treize points, le club de Moustapha Name est seul en tête du classement avec une longueur d’avance sur Grenoble, tombeur de Valenciennes (2-0).

