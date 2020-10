Pour son déplacement à Montpellier, ce dimanche (13 heures), le Nîmes Olympique pourra compter sur le retour de son attaquant Moussa Koné. Sidy Sarr sera absent, informe france football.

Moussa Koné est bien présent dans le groupe de Nîmes, qui se déplace à Montpellier ce dimanche (13 heures). L’attaquant sénégalais, forfait à cause d’une blessure à la cuisse face à Lyon (4e journée) puis Lens (5e), pourra bien tenir sa place à la Mosson, selon FF.

Ce ne sera pas le cas de Sidy Sarr (blessé aux adducteurs). Pourtant le milieu de terrain sénégalais est convoqué par Aliou Cissé pour les deux matchs amicaux du Sénégal face au Maroc et à la Mauritanie le 9 et le 13 octobre prochain. Nîmes a listé l’absence de d’autres joueurs comme Sofiane Alakouch (touché à la cheville gauche), ni de Haris Duljevic (positif au coronavirus), Antoine Valerio (opéré des adducteurs) et Clément Depres (reprise).

