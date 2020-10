Watford est battu ce samedi par Reading en championnat. Avec Ismaila Sarr titulaire, le club relégué en championship n’a pas freiné l’élan de Reading.

Reading a enchainé sa série de victoire en battant Watford (1-0). Ismaila Sarr et ses coéquipiers ont dominé une grande partie de la première mi-temps, mais Reading a fait preuve de lucidité en marquant un but et maintenir le score.

Ismaila Sarr plébiscité par pas mal de clubs a joué ce soir. L’attaquant sénégalais attendu en Premier League était titulaire avec Watford. Reading avait remporté ses trois premiers matches de championnat pour la première fois depuis la campagne 1985-86, lorsqu’ils ont ensuite établi un record de 13 victoires consécutives en troisième division.

