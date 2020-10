Le combat revanche entre Balla Gaye 2 et Bombardier a été officialisé ce samedi par Gaston Mbengue après l’échec du combat en Balla Gaye 2 et Gris Bordeaux.

Lors de la séance de signature du contrat, Balla Gaye 2 s’est dit heureux d’avoir l’opportunité de lutter à nouveau contre Bombardier : « Je félicite Bombardier qui a accepté de me donner un combat revanche. C’est un combat que j’attendais depuis longtemps, donc ce sera un très bon combat. »

Balla Gaye 2 en a profité pour lancer un message aux lutteurs qui refusent d’accorder des revanches : « Les autres lutteurs doivent prendre exemple sur Bombardier. Maintenant on voit des lutteurs qui te batte une ou deux fois et qui décrètent qu’il ne lutte plus contre toi.

Ce n’est pas sportif et ça ne fait pas avancer la lutte. Les lutteurs VIP doivent revoir leurs positions et ouvrir la lutte pour que les combats soient intéressants ». Un message à l’endroit de Eumeu Sène ?

