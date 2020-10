L’Équipe de Suisse U19 va effectuer un stage du 5 au 8 octobre prochain à Fribourg et affronteront en amical le Stade Nyonnais le mardi 7 octobre à 19h à Nyons.

Christophe Moulin, le sélectionneur national, a retenu le défenseur central Sidy Diagne, 18 ans. Le jeune défenseur central évolue cette saison avec le groupe Élite (U19 et réserve) des Jaune et Bleu et a participé à plusieurs entrainements avec les professionnels du FCSM lors de ce mois de septembre.

Déjà convoqué à trois reprises avec les U18 suisses, le défenseur sochalien est retenu pour la première fois avec les U19 de sa sélection, informe le club.

wiwsport.com