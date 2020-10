Arrivé cet été sur les bords de la Moselle en provenance de Génération Foot, Lamine Gueye poursuivra son apprentissage dans la capitale ! L’attaquant est en effet prêté jusqu’en juin 2021 au Paris FC.

Entre 2018 et 2020, le joueur de 22 ans avait été prêté dans les rangs du Pau FC, évoluant alors en National 1. Le Sénégalais a disputé 50 matches de championnat lors de son passage dans le Béarn, et trouvé le chemin des filets à 22 reprises.

Tout le Paris FC lui souhaite la bienvenue au club de la capitale !

“Je suis vraiment très heureux de rejoindre le Paris FC, un club qui me suivait depuis un an et qui compte sur moi. Le projet du club me convient parfaitement et j’ai ressenti de la confiance de la part du staff. Je vais pouvoir y poursuivre ma progression. Moustapha Name ? Je l’ai évidemment appelé et il m’a beaucoup aidé dans ma prise de décision.” a-t-il déclaré après avoir paraphé son contrat.

