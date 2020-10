L’attaquant du FC Metz Habib Diallo (25 ans) n’ira pas à Tottenham, qui aurait eu sa préférence mais vient de boucler le prêt de Carlos Vinicius (Benfica).

Le club lorrain, qui a budgété son départ, espère toujours céder l’international sénégalais, sous contrat jusqu’en 2022, d’ici à lundi soir.

Une piste vient de se refermer pour Habib Diallo et il s’agit de celle qui avait, dans l’absolu, sa préférence. Tottenham venant d’obtenir le prêt par Benfica de l’avant-centre brésilien Carlos Vinicius (25 ans), l’attaquant international sénégalais (25 ans, 4 sélections, 1 but) du FC Metz ne rejoindra pas les Spurs.

West Bromwich intéressé, mais…

D’autres possibilités existent pour Diallo (meilleur buteur messin en 2019-2020 avec 12 réalisations en L 1 et sous contrat jusqu’en juin 2022), en particulier et toujours en Premier League, où le promu West Bromwich Albion (actuel dix-septième) et d’autres clubs étudient son profil. Mails ils disposent aussi d’autres pistes. La somme de 15 M€, souhaitée par le club lorrain, qui privilégie un transfert immédiat plutôt qu’un prêt et a même budgété son départ, ne sera pas facile à obtenir d’ici à lundi soir et la fermeture du mercato.

Avec L’équipe