Le PSG enchaîne et ce avec la manière. Avec cette quatrième victoire consécutive, les coéquipiers de Gana Gueye buteur ce soir, peuvent aborder la trêve internationale avec sérénité puisqu’ils remontent provisoirement à la deuxième place du classement de la L1.

Le champion de France ouvre la marque sur un bijou d’Alessandro Florenzi. Le latéral italien enchaîne contrôle et reprise du droit et vient lober Paul Bernardoni (7e). Sur un déboulé côté gauche de Kylian Mbappé, Neymar trompe le portier angevin du gauche (36e), avant de s’offrir le doublé du droit sur une remise d’Alessandro Florenzi contrée par Ismaël Traoré (48e).

D’une tête au second poteau, sur un centre de Pierrick Capelle, Ismaël Traoré relance le SCO (52e) mais Julian Draxler marque d’une frappe du droit déviée (57e), à la réception d’un centre de Mitchel Bakker. De l’extérieur de la surface, Idrissa Gueye ajoute un cinquième but du droit (71e). Esseulé aux six mètres, Kylian Mbappé reprend du droit un centre de Pablo Sarabia et participe au festival des siens (84e). Avec douze points, le PSG remonte provisoirement à la deuxième place à une longueur du Stade Rennais, opposé à Reims dimanche. Angers de Sada Thioub est huitième avec neuf points.

wiwsport.com avec Top mercato