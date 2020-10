S’il est vrai que le football est de nos jours une activité qui fait gagner beaucoup d’argent aux joueurs, il faut reconnaitre que chacun a son talent, sa valeur qui le distinguent des autres en terme de prestation, par conséquent, de gain financier comme nous le démontre le classement ci- des 10 footballeurs africains les plus riches en 2020, établit par Lebeldparle.

1) Samuel Eto’o 100 millions de dollars

Avec une fortune évaluée à 100 millions de dollars, Samuel Eto’o Fils a gagné de son argent en grande partie dans le football, sa profession et dans l’immobilier. Tenez, en 2011, le quadruple ballon africain avait signé un contrat ultra-riche avec le club russe Anzhi Makhachkala où il avait un salaire de 25 millions de dollars par an. Deux ans plus tard le Pichichi a signé dans le club anglais Chelsea pour une valeur de 4 millions de livres sterling par an. La même année, le double champion d’Afrique a gagné une somme de 16 millions de dollars, y compris les avenants, selon Forbes. Bien plus, Qatar Sports Club (QSC) a offert à Samuel Eto’o un contrat de dix mois avec un salaire de 500 000 € par mois, soit 5 millions d’euros pour les dix mois. Notons que de passage à Majorque, FC Barcelone ou encore à l’Inter de Milan, le Camerounais d’origine a remporté l’UEFA Champions League deux années consécutives. Un palmarès qui n’a fait qu’augmenter le gain quotidien du meilleur buteur de l’histoire de la CAN sans oublier que l’ancien attaquant des Lions indomptables du Cameroun a également compté Puma et Ford comme sponsors.

2) Didier Drogba

La richesse de Didier Drogba est à son tour estimée à environ 90 millions de dollars. Soit 10 millions de dollars en moins que Samuel Eto’o. La fortune de l’ancien international ivoirien n’est pas surprenante au vu de son éloquent palmarès et les contacts qu’il a signés dans différents clubs. En 2004 lorsque l’ancien capitaine des Eléphants de la Côte d’Ivoire rejoint Chelsea, il signe un contrat record de 24 millions de livres sterling avec un salaire de 185 000 $ par semaine. En 2012, Drogba devient le joueur le mieux payé du football en Chine. Ses clauses avec Shanghai Shenhua de la Super League tablait sur deux ans et demi pour 300 000 dollars par semaine, transformé en six mois.Lorsque l’ancien attaquant de Marseille en France conclut son contrat d’un an et demi avec Süper Lig Galatasaray, il perçoit des frais d’inscription de 4 millions d’euros plus un salaire de base de 4 millions d’euros par saison, 2 millions d’euros pour la Süper Lig 2012-13 restante et 15 000 euros par match. En Outre, Didier Drogba a travaillé avec certaines marques de renom au monde à l’instar de Samsung, Pepsi, Adidas, Nike et Konami.Ce qui n’a fait que grossir le portefeuille du candidat à la Fédération ivoirienne de football(FIF).

3) Mohamed Salah

La valeur nette de Mohamed Salah est estimée en 2020 à 80 millions de dollars. L’attaquant égyptien est un jeune talentueux révélé aux yeux du monde. Ayant signé un contrat de 35 millions de livres sterling à Liverpool, il a fait flotter haut, les couleurs du club anglais aux côtés de Sadio Mané et Roberto Fermino. Vainqueur de l’UEFA Champions League en 2017, la légende égyptienne a été le meilleur buteur des Reds en Premier League et en Champions League pour les saisons 2018-19 et 2019-20. En signant le contrat de 90000 £ par semaine à Anfield, soit le double de son gain à la Roma, son nouveau contrat en 2018 doublait son salaire à environ 200000 £ par semaine.

4) Yaya Touré

Selon le site Web Celebrity Net Worth, la fortune de l’ancien international ivoirien est estimée à 70 millions de dollars. Quatre fois ballon d’Or africain, Yaya Touré a également fait parler de lui en bien dans les clubs européens où il a évolué. Lorsque l’ancien milieu de terrain des Eléphants rejoint le FC Barcelone en Espagne, il signe pour 10 millions d’euros. Des années plus tard, il dépose ses valises à Premier League Manchester City pour un montant d’environ 24 millions de livres sterling soit 220 000 £ par semaine. Son aisance matérielle fait de lui, un philanthrope dans son pays ainsi qu’un partisan de l’UNICEF.

5) Emmanuel Adebayor

L’international togolais Emmanuel Adebayor a une valeur nette de 55 millions de dollars. Une fortune qui se justifie par ses multiples contrats signés jusqu’ici. Titre d’illustration, avec le club turc, İstanbul Başakşehir, il gagnait 58000 £ par semaine. Après avoir joué à Monaco de 2003 en 2006, Adebayor rejoint Arsenal du côté français pour 3 millions de livres sterling. En 2009, le Togolais signe un contrat de cinq ans pour 25 millions de livres sterling avec Manchester City. Trois ans plus tard, l’attaquant signe avec Hotspur pour 5 millions de livres sterling. C’est également le meilleur buteur de tous les tempos dans son pays.

6) John Obi Mikel

Avec une valeur de 50 millions de dollars, le milieu de terrain nigérian John Obi Mikel a bâti sa célébrité en 2005 après la Coupe du Monde des U-20 disputée par son pays. À Chelsea, le club où John Obi Mikel a eu une carrière glorieuse parce que, vainqueur de la Ligue des champions de l’UEFA, des ligues, des Coupes FA il gagnait 75 000 £ par semaine et Tianjin TEDA, 140000 £ par semaine. 7) Michael Essien Le Ghanéen Michael Essien compte 45 millions de dollars de fortune. Il fut vainqueur du footballeur français de l’année en 2005 avec l’Olympique Lyonnais. Lyon et Chelsea s’accordent à cette époque, sur une redevance de 24,4 millions £. Michael Essien fut copté par José Mourinho à Chelsea où il touchait 4,7 millions de dollars sans compter le surplus et les bonus sur les allocations avec les titres de la Ligue, de la FA Cup et de la Ligue des champions.

8) Pierre-Emerick Aubameyang

Pour Forbes Magazine, c’est à 40 millions de dollars qu’est estimée la fortune de l’international gabonais Pierre-Emerick Aubameyang. Après avoir remporté le titre de meilleur buteur de la Bundesliga avec Dortmund, l’attaquant gabonais a déposé ses valises au club anglais Arsenal où il percevait 198 000 £ par semaines, faisant de lui, l’un des joueurs les mieux payés. A en croire le journal allemand Der Spiegel, Pierre-Emerick Aubameyang a bénéficié d’un bonus de 2,26 millions de livres sterling en Ligue des champions. Le nouveau contrat de trois ans avec Arsenal vaut 250 000 £ par semaine à Aubameyang. Notons qu’il a intégré les rangs d’Arsenal depuis le Borussia Dortmund pour 56 millions de livres sterling en janvier 2018.

9) Asamoah Gyan

Avec 30 millions de dollars, l’international ghanéen Asamoah Gyan a bâti sa fortune à Al Ain et Shanghai SIPG. Son contrat avec ce dernier lui a permis de gagner un salaire hebdomadaire d’environ 250 000 $ lehisant au rang du lu joueur africain le mieux payé en 2015. Le quart de finaliste de la Coupe du Monde 2010 gagnera 36 millions de dollars pendant les trois années qu’a duré le contrat. Dans son pays, Gyan est un grand entrepreneur. Il compte à son actif, une compagnie aérienne dont les opérations sont en cours.

10) Sadio Mané

Figure montante du football africain, le Sénégalais Sadio Mané a une fortune estimée à 25 millions de dollars. A Liverpool, son salaire est estimé à 150 000 £ par semaine. L’attaquant sénégalais est l’une des pièces maitresses de du club anglais depuis quelques années.

wiwsport.com