Auteur d’un doublé contre Chelsea (0-2), Sadio Mané compte deux buts en deux matches de Premier League, ce qui le met en position favorable pour viser un record incroyable de Didier Drogba.

Resté à Liverpool, alors que d’autres cadors lui faisaient les yeux doux comme le Real Madrid et le Barça, le vainqueur de l’EPL vise un record de l’ancien attaquant Ivoirien des Blues.

En effet, Drogba est le meilleur buteur africain de l’histoire de la Premier League avec 104 buts, inscrits sous la tunique de l’équipe de Stamford Bridge. Avec ses 86 buts, Mané doit encore marquer 18 buts pour battre le record et c’est largement à sa portée. Mais le Sénégalais doit avant tout battre Emmanuel Adebayor (97 buts) et Yacoubou Aiyegbeni (95 buts) qui sont deuxième et troisième de ce classement. Mané peut améliorer ses chiffres en défiant Arsenal ce soir, l’une de ses victimes préférée.

Source : orangefootballclub.