Contrairement à certains qui donnent le nom du favori entre les deux adversaires Modou Lô et Ama Baldé, Double Less 2 reste prudent et évite de trop pronostiquer. Car selon lui, les deux lutteurs ont la même taille il n’existe pas une grande différence entre eux. Mais selon lui, le fils de Falaye Baldé n’a pas encore montré toutes ses capacités techniques. Il existe d’autres atouts non encore démontrés par Seuleu Bou Ndaw.

source: 4appui