Châteaubriant accueille un nouveau joueur en ce mercredi 23 septembre. Il s’agit de Sambou Soumano, attaquant sénégalais de 19 ans, en provenance de Pau (Ligue 2).

L’attaque castelbriantaise est renforcée avec l’arrivée du jeune Sambou Soumano. Formé au Sénégal dans plusieurs écoles de football, le joueur de 19 ans est arrivé en France au Pau FC (Ligue 2). L’an dernier, le Sénégalais a joué principalement au sein de la réserve paloise en N3. Il a aussi fait trois apparitions avec l’équipe fanion, dont deux en National et une en Coupe de France.

Après une semaine à l’essai, Sambou Soumano est le renfort offensif qu’espéraient Florian Plantard et Papy Leye. L’ambitieux jeune homme espère apporter ses qualités techniques à l’équipe. « Je souhaite faire de mon mieux pour le club et apporter toutes mes qualités techniques pour obtenir les meilleurs résultats possible », lit on sur Ouest France.

Après cinq matches, la rencontre contre Poissy ayant été reportée, Châteaubriant est actuellement quatrième de sa poule de National 2, avec 9 points (2 victoires et 3 nuls). Sambou Soumano sera une menace supplémentaire en attaque pour obtenir le maintien le plus rapidement possible.

