Les championnats d’Afrique de basket-ball U18 masculin et féminin se dérouleront en décembre prochain en Égypte. Si participation du Sénégal il doit y avoir, ce seront les filles qui seront prioritaires, annonce le président de la Fédération sénégalaise de basket-ball.

Attendu sur les deux tableaux aux championnats d’Afrique U18, le Sénégal pourrait n’être seulement représenté que par l’équipe nationale féminine, rapporte lequotidien.sn qui s’est entretenu avec Me Babacar Ndiaye, président de la FSBB. «On avait misé sur le principe de rotation. Donc, après les garçons, on avait donc décidé de donner la chance aux Filles. Le principe de participer chez les Filles est maintenu ».

Un problème de moyens…

« C’est la fédération qui prend en charge le déplacement de la délégation. Et ce n’est pas évident, au regard des moyens dont on dispose. Le Dtn veut une participation des filles et des garçons. Maintenant, compte tenu des moyens et de la politique qu’on avait dit, on verra si on peut mettre aussi les garçons. Ce qui n’est pas évident compte tenu du délai, » confie Me Ndiaye. La participation des U18 Garçons reste donc hypothétique pour cette compétition.

Le Sénégal qui n’avait plus participé aux compétitions jeunes chez les filles depuis 2012 devrait dont faire son comeback cette année. Cependant il faudrait noter que depuis le mois de mars dernier, il n’y a plus eu de compétitions au Sénégal.

Initialement prévus en Guinée Équatoriale et au Mali, les deux tournois U18 se joueront finalement en décembre en Égypte. Chaque compétition réunira 12 nations et les deux finalistes représenteront le continent aux différents championnats du Monde U19 2021.

Basket221 avec LeQuotidien.sn