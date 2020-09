Interrogé sur le combat Tapha Tine/ Boy Niang 2, Pape Thialis rassure qu’il aura lieu. Le patron de Leewtoo Productions était attendu pour éclairer les acteurs de la lutte, dont le camp de Baol Mbollo menaçant de se retirer faute de n’avoir pas reçu aucune avance sur cachet.

« Pour le camp de Baol Mbollo, c’est leur cuisine interne. Je ne vais pas m’en mêler. C’est leur problème, ce n’est pas mon problème à moi ». il poursuivra pour dire que : « Je n’ai pas donné un chèque à Tapha Tine. Ce n’est pas entre lui et moi. Je n’ai pas affaire avec Tapha Tine, ni avec son entourage. J’ai affaire avec son agent, El Hadj Thioune. Tapha Tine s’est déplacé jusque dans nos locaux avec son agent et on a signé. C’est l’essentiel. Le reste n’est pas mon problème ? C’est une cuisine interne entre eux ».

Pour conclure : « Je rassure le monde de la lutte, qu’il sache que le combat Tapha Tine/ Boy Niang 2 aura bien lieu. S’il plaît au Bon Dieu », rassure-t-il aux amateurs de la lutte.

