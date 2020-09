Metz se déplace sur la pelouse du PSG ce mercredi en match en retard de la 1ère journée. Les Grenats se rendent au Parc des Princes, pour affronter le Paris Saint-Germain. Vincent Hognon, le coach de Metz, a décidé de titulariser les deux attaquants sénégalais, Ibrahima Niane et Habib Diallo.

Trois jours après avoir affronté Lille, et quatre avant de recevoir un autre, Reims, il y a ce match en retard de la première journée de Ligue 1, au Parc-des-Princes contre le Paris Saint-Germain. Curiosité, les deux équipes présentent le même bilan. Aucun but, ni point marqué. Insuffisant pour le FC Metz, plombé par son manque d’efficacité offensive. Très nettement insuffisant pour le PSG électrisé par sa défaite contre Marseille, par de nombreuses blessures et par la COVID-19.

Paris n’a jamais semblé si accessible. Si les attaquants en l’occurrence Ibrahima Niane et Habib Diallo, parviennent à corriger leur faiblesse devant le but adverse et exploitent les situations qu’ils auront, ils pourront peut-être en profiter.

#PSGFCM La composition messine pour affronter le @PSG_inside vous est présentée par ABC Groupe 💪🇱🇻 pic.twitter.com/86rhkOXust — FC Metz ☨ (@FCMetz) September 16, 2020

