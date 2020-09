Le club belge a perdu hier face à Charleroi SC de Mamadou Fall qui purge sa suspension (0-2) et Modou Diagne . Réagissant sur la défaite, l’entraineur, Francky Dury, a expliqué pourquoi il a positionné un de ses attaquants en ailier hier. Ce dernier de commenter la comparaison et le style de jeu de Sadio Mané.

« Il doit le faire un peu comme Sadio Mané. Et puis essayer d’utiliser l’espace entre Busi et Willems, par exemple. Cela pourrait être quelque chose pour les actions de Bruno. Nous l’avons fait différemment sur l’autre flanc avec Bruno et avec la défensive sur Kayembé », a déclaré l’entraîneur d’Essevee rapporté par le site belge Voetbalkrant.

L’attaquant lui-même a également répondu à la situation: « Mane? Tout le monde sait que je ne suis pas un vrai ailier. Je ne vais pas faire de l’action un contre un, Mane arrive souvent et c’est aussi un peu l’intention pour moi. la seconde mi-temps s’est également bien déroulée à quelques reprises, en première mi-temps, nous étions trop bas » a déclaré lle joueur de 31 ans.

« Et puis c’est à moi de courir derrière le dos. Ensuite, c’est un travail acharné sur le côté gauche et faire beaucoup de mètres. Moi et les gens du staff savons aussi que ce n’est pas ma meilleure position, mais je fais de mon mieux. et faire mon travail pour l’équipe. Je préfère jouer dans les cendres du terrain, c’est clair » a t’il argumenté.

wiwsport.com