Sekou Gassama, cible des Rangers, pourrait quitter le Real Valladolid cet été à la suite de plusieurs propositions.

L’attaquant de 25 ans n’a rejoint l’équipe espagnole de Valladolid qu’en janvier. Mais Gassama a ensuite été prêté à l’équipe espagnole de deuxième division Fuenlabrada où il a eu un impact considérable, marquant trois buts lors de ses trois premiers matchs. La forme de l’attaquant de 1,89m aurait attiré les intérêts de plusieurs clubs.

Selon Tuttormercato, l’un des prétendants est les Rangers qui évolue en Premiership (Ecosse) avec une offre estimée à plus de 3 millions d’euros pour le signer. Son agent affirme qu’un transfert à l’extérieur est de 50-50 alors que plusieurs clubs étrangers se sont intéressés. Il ne confirme pas si les Rangers font partie des prétendants.

Le club a déjà renforcé ses options offensives avec l’arrivée de Kemar Roofe et de Cédric Itten de St-Gall. L’avenir d’Alfredo Morelos, cependant, reste incertain et une sortie potentielle pourrait laisser un grand vide à combler à Ibrox alors que les Rangers cherchent à mettre fin à l’emprise du Celtic sur le football écossais. Gamassa est un autre type d’attaquant que Roofe et Defoe. Il est physiquement imposant, énergique et mène bien la ligne tout en ayant le sens du but.

wiwsport.com