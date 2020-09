Benfica travaille d’urgence pour renforcer l’attaque et dispose d’une liste restreinte avec quelques attaquants référencés, cibles possibles de SAD. Le dernier nom à l’ordre du jour, apprend A BOLA, est M’Baye Niang de Rennes.

Darwin Núñez (voir page 2) est la priorité à ce stade, mais Jorge Jesus veut signer un autre attaquant. Si Darwin Núñez tombe, les incarnés ont trois noms sur la liste: le déjà connu Carlos Fernández (24 ans, attaquant espagnol de Séville, prêté à Grenade en 2019/2020), le Colombien Luis Javier Suárez (22 ans, de Watford, joué à Saragosse la saison dernière) et Niang, qui, fait intéressant, peut même affronter Benfica samedi prochain.

M’Baye Niang, 25 ans, est évaluée par le site Transfermarkt à 15 millions d’euros. Il est passé par Milan et Turin et, de la liste, il est peut-être l’un des attaquants les plus chers. La saison dernière, il a marqué 15 buts en 35 matchs, Rennes prenant la troisième place du championnat et obtenant une place en Ligue des champions.

