L’international Sénégalais Khadim Ndiaye de retour à l’entraînement avec son club le HOROYA AC (Guinée ) après 1 an 4 mois !

L’international Sénégalais Khadim Ndiaye a retrouvé les pelouses après une absence d’un an et quatre mois à cause d’une blessure. Le gardien de but de Horoya Ac de la Guinée a été victime d’une double fracture (tibia-péroné) lors du quart de finale de C1 face à Al Wydad en avril 2019. A 35 ans, Khadim Ndiaye pourrait très bientôt retrouver les pelouses.

