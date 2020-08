Le milieu sénégalais Idrissa Gana Gueye qui a suivi la finale de la Ligue des Champions et la défaite de son équipe, sur le banc de touche perd petit à petit sa place titulaire au sein de l’équipe de la capitale française. Critiqué dernièrement, Idrissa Gueye devrait quitter le PSG d’après le consultant de Canal+ Pierre Ménés. Dans une interview avec nos confrères de Senego, exploitée par wiwsport, le consultant à la chaîne Canal Plus, Pierre Ménès pense qu’il devrait retourner en Angleterre.

Absence de Gana Gueye en finale?

Je pense que Idrissa Gana Gueye a eu beaucoup de difficultés après son super match en septembre contre le Real de Madrid. Sa blessure lui a coupé son élan. Il manque de densité dans le jeu. Il manque trop de personnalité. Je pense pour bien peser, le PSG est un peu haut pour lui. Il peut faire mieux. Mais comme il a une bonne cote en Angleterre, il peut faire partie des joueurs que le PSG peut tenter de revendre.

Gana doit-il rester ou partir

Je pense que le PSG peut en tirer une bonne somme dans les 15 ou 20 millions d’euros. C’est bien pour lui qu’il parte et que le PSG recrute un milieu de terrain plus à l’aise avec la balle, plus fort techniquement. Il a une bonne cote en Angleterre, il ne devrait avoir aucune difficulté à retrouver la Premier league.

