Mouhamed Mbaye fait partie des Sénégalais sacrés cette année en Europe. Le gardien de but de 22 ans vient de remporter avec son club Porto, le Titre de champion de Portugal. Doublure de Diogo Costa en club, le Sénégalais n’a qu’une seule ambition : régner en maître dans les buts de l’équipe nationale du Sénégal. A travers cet entretien accordé à Senego, le sociétaire de Porto depuis 2016 dévoile ses ambitions, évoque sa relation avec le gardien Iker Casillas et parle de l’équipe nationale du Sénégal

Parlez-nous de votre parcours ?

Je m’appelle Mouhamed Mbaye. J’ai débuté au centre formation Lamane de Bargny avant d’intégrer l’Académie Aspire en 2011 où j’ai été formé jusqu’à 2016. C’est par la suite que j’ai rejoint le Fc Porto.

Avez-vous joué dans le championnat local ?

Non !

N’avez-vous pas sauté des étapes en vous expatriant sans jouer au niveau local ?

J’ai été repéré à bas âge par une académie professionnelle.

Pourquoi le choix de Porto ?

Ce choix s’explique parce que Porto c’est un très grand club européen qui m’a beaucoup aidé à persévérer dans le milieu professionnel.

Vous êtes sacré champion avec FC Porto ; quels sont vos sentiments ?

Ce nouveau titre est le troisième que j’ai remporté depuis mon arrivée à Porto depuis 2016. J’ai commencé à Porto avec les U17. J’ai remporté le championnat avec les U19 et aussi avec l’équipe B. Je suis heureux de ce nouveau titre obtenu avec les Pro. La seule fausse note est l’absence de supporters, mais nous avons célébré le titre dans le stade et les vestiaires. Nous avons aussi dîné ensemble. Le coach Sérgio Conceição n’a pas souhaité qu’on se disperse en faisant le tour de la ville.

Est-ce facile de vous adapter dans un tel championnat ?

Oui ! Parce que c’est mon devoir après tout en tant que joueur professionnel.

Vous avez joué avec l’un des meilleurs gardiens de l’histoire, Iker Casillas, qu’est-ce que cela vous fait ?

Iker est mon idole. Je l’ai toujours suivi, je m’entraînais et je me disais que je voulais être comme lui. Et un jour, être là où il est. Dieu a fait que Casillas a quitté Madrid pour Porto. C’est à ce moment que j’ai décroché mon contrat avec le club. J’étais content, trop même.

Quels sont vos rapports ?

Dieu a fait qu’on se retrouve à Porto, qu’on s’entraîne ensemble. Il me donnait beaucoup de conseils, c’est un gars calme et ouvert. On a de très bons rapports.

Qu’est-ce qu’il vous conseille et connaît-il le football sénégalais ?

Il me donne de très bons conseils pour avancer dans le milieu professionnel. Il connait bien les grands joueurs sénégalais qui sont dans les grands clubs comme Sadio Mané.

Avez-vous joué pour les équipes nationales ?

Oui j’ai joué la Can U23 en 2015 et la Coupe du monde U23 en Corée du Sud en 2017.

Pensez-vous à la sélection A

Oui bien sûr ! L’équipe nationale est le rêve de tout joueur. Je m’entraîne et j’attends mon heure Insha-Allah.

Quels sont vos rapports avec les Sénégalais qui jouent dans le même championnat que vous

On a de bons rapports, on s’entend bien. On est tous des frères parce qu’on vient du même pays. Je joue avec Loum Ndiaye à Porto, c’est mon frère. En dehors des entraînements, nous nous voyons soit chez lui soit chez moi et prenons le thé ensemble. Avant les matchs, on se parle beaucoup, il me donne des conseils. A l’entraînement aussi, on se parle en wolof, on s’entraide. C’est le Sénégal qui gagne.

Combien de temps comptez-vous rester au Portugal ?

Je ne sais pas encore. Pour le moment, mon histoire continue ici.

Vous êtes à Porto depuis 2016, ne pensez-vous pas qu’il est temps de changer d’air, vu que vous êtes toujours sur le banc ?

Effectivement je suis ici depuis 2016, mais pour la première fois cette année, j’ai intégré le groupe pro. Quant à mon avenir, j’y réfléchis sérieusement et mon agent y travaille aussi. Nous espérons trouver un club où j’aurai plus de temps de jeu pour montrer davantage toutes mes qualités.

Combien de matchs avez-vous cette saison ?

J’ai joué mes premières minutes en 1ère division avec le Fc Porto lors de la 33e journée. Je travaille très régulièrement avec le groupe pro. Avant l’arrêt des compétitions dû à la pandémie du Coronavirus, j’alternais entre le groupe pro et la réserve. Cette saison, j’ai fait 12 matches avec l’équipe B. Je ne pouvais pas faire plus car j’étais aussi convoqué à tous les matches de l’équipe A.

La concurrence au poste de gardien de but en équipe nationale ne vous fait pas trop peur ?

Non même pas. On croit en nous et à notre travail. Au contraire, cette concurrence est une source de motivation. Elle ne me fait pas peur.

Comment trouvez-vous le football sénégalais ?

Je trouve qu’il y a des talents au niveau national et de grands joueurs qui essaient de prouver à chaque fois.

Avez-vous des contacts avec le coach Aliou Cissé ?

Non. Pour le moment je n’ai pas de contact avec lui.

Comment trouvez-vous le niveau de l’équipe du Sénégal ?

Je trouve que cette équipe du Sénégal est au top. C’est une très bonne équipe, il y a de grands joueurs très respectés en Europe.

Qui est votre idole en football

Je dis d’office Iker Casillas, le très grand gardien Espagnol.

Senego