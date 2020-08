Une place en finale de la Ligue des Champions 2019-2020, voici ce que souhaitent le RB Leipzig et le Paris Saint-Germain. Les deux clubs n’ont jamais atteint ce stade de la compétition et tenteront d’y arriver ce soir.

Pour ce faire, Julian Nagelsmann organise son équipe dans un 3-5-1-1 avec Peter Gulacsi dans les cages. Le portier hongrois peut compter sur une solide charnière composée de Nordi Mukiele, Dayot Upamecano et Lukas Klostermann. Aligné en sentinelle, Kevin Kampl est épaulé par Marcel Sabitzer et Christopher Nkunku alors que les rôles de pistons sont assurés par Konrad Laimer et Angelino. Yussuf Poulsen est soutenu par Dani Olmo en attaque.

De son côté, le Paris Saint-Germain de Thomas Tuchel s’articule dans un 4-3-3 avec Sergio Rico comme dernier rempart. Le gardien espagnol est devancé par Thilo Kehrer, Thiago Silva, Presnel Kimpembe et Juan Bernat. L’entrejeu est constitué de Ander Herrera, Marquinhos et Leandro Paredes. Gana Gueye sort du 11 de départ et retrouve le banc des remplaçants. Neymar Jr, seul en pointe de l’attaque est épaulé sur les ailes par Angel Di Maria et Kylian Mbappé. Mauro Icardi débute sur le banc.

Les compositions :

RB Leipzig : Gulacsi – Mukiele, Upamecano, Klostermann – Laimer, Sabitzer, Kampl, Nkunku, Angelino – Olmo – Poulsen

Paris Saint-Germain : Rico – Kehrer, Silva, Kimpembe, Bernat – Herrera, Marquinhos, Paredes – Di Maria, Neymar, Mbappé

Foot Mercato