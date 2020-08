C’est sans conteste le grand animateur de ce début de mercato en France. L’OGC Nice a déjà accueilli 8 recrues depuis le début du marché des transferts, de Robson Bambu à Dan Ndoye, en passant par Morgan Schneiderlin, Hassane Kamara, Amine Gouiri, Flavius Daniliuc, Rony Lopes et Jordan Lotomba. Un recrutement chargé, qui touche bientôt à sa fin, à en croire le directeur sportif Julien Fournier. « Très probablement », a-t-il confié à Nice Matin, se laissant une petite marge de manœuvre.

D’après footmercato, plusieurs éléments sont aussi mis à l’écart en attendant de trouver chaussure à leur pied, comme Wylan Cyprien, Racine Coly, Adrien Tameze, Jean-Victor Makengo ou Ilhan Sacko. « Avec Patrick (Vieira), on a établi la liste des joueurs avec qui on avait envie de commencer l’aventure. Il y a des garçons qui ont exprimé des désirs de départ, d’autres qui étaient prêtés avec option d’achat. On a construit l’effectif en fonction de ça », a-t-il lancé. Le joueur, prêté ces six derniers mois à Famalicao en Portugal, avait fait son retour en Nice cette semaine.