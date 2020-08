C’est une fierté de voir nos joueurs sénégalais jouer dans les plus grands championnats au monde. Et le sentiment est plus grand quand on les retrouve dans la plus grande compétition des clubs. Après Sadio Mané en 2018, Gana Gueye sera de la partie en 2020.

Depuis la création de cette compétition en 1955, il a fallu attendre 64 années pour voir un sénégalais disputer une finale de la ligue des champions. Sadio Mané a ouvert le bal en 2018 avec une finale perdue face au Real Madrid. Sa seconde participation sera la bonne avec le sacre obtenu face à Tottenham en 2019.

En 2020, c’est le tour de Idrissa Gana Gueye. Le milieu de terrain parisien va disputer pour la première fois de sa carrière une finale de la ligue des champions. Formé à l’Institut Diambars de Saly, celui a rejoint le club français en juillet 2019 a disputé 7 matchs durant cette compétition. Son club a décroché ce mardi, une qualification historique pour disputer la finale de cette édition prévue le 23 août prochain à Lisbonne, Portugal.

Blessé ce soir, il a été absent de ce demi-finale. Il n’aura que quelques jours pour se rétablir et retrouver sa place fortement concurrencé par la prestation de Paredes ce soir. Ce qu’on retiendra le plus ce soir, est le PSG de Gana Gueye est en finale de la ligue des champions. Une première pour le PSG et pour Gana Gueye, une deuxième pour le Sénégal.

