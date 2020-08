Logiquement élu homme du match de ce PSG/Leipzig (3-0), Angel Di Maria s’est arrêté au micro de RMC Sport à l’issue de la rencontre et n’a pas caché sa joie après la qualification du club parisien pour la finale de la Champions League.

Le Paris SG a « voulu écrire l’histoire », ce mardi à Lisbonne, en se qualifiant pour la première finale de Ligue des champions de son histoire contre Leipzig (3-0), a savouré l’Argentin Angel Di Maria, avouant qu’il aura du mal « à dormir » en vue de la finale.

« On est très contents, l’équipe a fait un grand travail, un grand match, on a voulu écrire l’histoire et on a réussi. Si on continue comme aujourd’hui, ça pourrait nous aider pour la finale. On a joué à 100 %. On savait qu’avec une énorme énergie, on pourrait se qualifier pour la finale et c’est ce qu’on a fait dès le début. On a lu beaucoup de choses mais on a vu que les championnats français et allemand étaient au niveau de tous les autres. On va travailler le match, peu importe l’adversaire. Ça va être dur de dormir ce soir avec la finale en tête ! ».

wiwsport.com