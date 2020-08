Ce soir, il doit etre le plus heureux des capitaines. Thiago Silva 35 ans est le capitaine de cette équipe du PSG qui a obtenu la premiére qualification en ligue des champions. Le Brésilien du trophée avant son départ qu’il confirme et lance un message au prochain adversaire.

Qui sera connu demain. Ce sera le club allemand Bayern Munich ou l’autre représentant francais, Lyon. Alors qu’il est sur le départ, annoncé au Milan AC alors qu’il avoue rester en EuropeThiago Silva a un dernier voeu : « J’espère profiter avec tout le monde du dernier match et du titre avec tout le monde. Je suis venu en 2012 pour ça et cette année nous sommes venus en finale. Peu importe qui sera en finale, nous voulons gagner. Je pense que ça sera dur pour demain pour le Bayern. Mon coeur sera toujours à Paris, Rouge et Bleu » a déclaré sur Paris United celui qui est dans le club depuis juillet 2012.

Le PSG proche du but il y’a 25 ans, a enfin réaliser son reve cette année. Une saison particuliére où le format, l’ambiance, tout a changé en ligue des champions. « Cette année nous avons retrouver l’équilibre. Nous avons des joueurs à plusieurs postes (Verratti blessé, Gana blessé) et ils ont été remplacé par Ander. Devant Icardi a joué le match d’avant il n’a pas joué celui là. Notre groupe est très complet, pas seulement sur le terrain mais aussi en dehors » a analysé le défenseur.

La finale est prévue ce dimanche 23 aout. Le PSG compte décrocher cette étoile jadis remportée par son rival le Marseille. « On se prépare bien pour la finale, après la pandémie c’était pas facile c’était très difficile. Tout le monde se rappellera de ce vainqueur, ça sera un très beau vainqueur car c’est très difficile. J’espère que dimanche ou lundi on pourra profiter avec les supporters. »

