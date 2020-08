Manchester City veut le plus rapidement possible intégrer Koulibaly dans son effectif. A Naples, il faut presser le pas pour signer Gabriel Magalhaes, le lillois qui a déjà reçu une offre d’Arsenal. Ainsi ce mardi, les deux parties ont conclu l’accord de vente. Naples souhaite conclure le dossier le plus rapidement possible

Selon le journaliste italien spécialisé en transfert Nicolo Schiro, confirmé par plusieurs médias anglais, Manchester City a fait une offre de 70 millions d’euros plus des bonus. Les discussions sont en cours pour finaliser l’accord, Naples demande 80 millions d’euros. Kalidou Koulibaly a convenu des conditions personnelles pour un contrat jusqu’en 2025 ( 10 millions d’euros / an) rapporte notre source.

Le transfert devrait etre effectif avant le début de la prochaine saison en Premier League, le 12 septembre et en Serie A prévue le 19 septembre.

Kalidou #Koulibaly is getting closer to #ManCity, which have offered €70M + add-ons to #Napoli (ask €80M to sell him). Talks ongoing to finalize the deal. KK has agreed personal terms for a contract until 2025 (€10M/year). #transfers #MCFC https://t.co/rLXNZo2WaL

— Nicolò Schira (@NicoSchira) August 18, 2020