Pour la saison 2020-2021, Youssou Ndoye va évoluer en Espagne avec le Real Betis. Formé à Seed Academy, le pivot fait partie des produits du Basketball Without Borders.

Il voulait devenir footballeur et non basketteur. Ses parents soucieux de le voir continuer ses études l’ont inscrit à Seed Academy où il pouvait continuer ses études et faire du sport: le basket. Voici la petite histoire qui marque le début d’une belle carrière toujours en cours. Youssou Ndoye s’est confié au site spécialisé BasketSenegal sur ses choix de carrière, ses ambitions…

