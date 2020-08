Le défenseur de 24 ans pourrait jouer dans l’élite turque la saison prochaine. Joher Khadim Rassoul intéresse les clubs Galatasay et Besiktas.

Les deux clubs sont en train de renforcer leur secteur défensif. Selon un média turc visité par wiwsport.com, Joher Khadim Rassoul a effectué des tests avec Galatasaray et Beşiktaş, mais il n’y a pas encore d’offre.

Il est dans l’équipe depuis janvier 2019 et son contrat court jusqu’en juin 2022. Cette saison, il a disputé 25 matchs en deuxième division, 1 but et deux passes décisives.

wiwsport.com