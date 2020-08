Le football est parfois ingrat. L’on ne retient en effet que les noms des joueurs d’une équipe dotés d’un potentiel technique hors du commun et plutôt décisifs devant les buts. Il y a pourtant eu dans l’histoire de compétitions majeures, l’éclosion de talents qui ont fait ce qu’il est convenu d’appeler le sale boulot dans une équipe. Et au Sénégal, il y a eu Papa Bouba Diop. L’homme à tout faire.

D’un gabarit impressionnant, 1 mètres 94 pour 94 kilos, le natif de Dakar savait imposer son style de jeu de ratisseur de l’entrejeu et cerise sur le gâteau, il marquait des buts. Il est d’ailleurs l’auteur du but le plus célèbre de l’histoire du football sénégalais, une certaine journée d’un 31 mai 2002. De nature discrète sur le terrain, Bouba Diop continue de l’être depuis qu’il a pris sa retraite. Qu’est alors devenu l’ancien numéro 19 des Lions du Sénégal ?

