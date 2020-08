La Serie A va reprendre le 19 septembre prochain. En Italie, les clubs vont se préparer pour entamer la nouvelle saison 2020-2021. Un ultimatum pour le transfert de Koulibaly.

La semaine prochaine pourrait être une semaine très chaude en termes d’achats et de ventes. Surtout, il y a celui de Koulibaly , autour duquel tourne une grande partie du marché de Naples selon Calciomercato. Les détails de l’opération sont tous à définir, mais la négociation est là et ne s’est jamais complètement arrêtée. Le Manchester City, bien qu’ayant déjà acheté Aké pour près de 50 millions, a besoin d’une autre certitude pour la défense. Il y a donc Koulibaly lui-même pour renforcer un département qui cette année a montré quelques défauts de trop (comme on l’a vu hier face à Lyon).

Une base d’entente entre Fali Ramadani, l’ agent de Koulibaly , et Manchester City semble avoir déjà été trouvée. Engagement d’environ 9 millions d’ euros plus bonus pour le joueur jusqu’en 2024. Cependant, il existe un accord à trouver avec Napoli, qui représente pour le moment le plus gros obstacle.

Le chiffre de départ de De Laurentiis est de 100 millions. Les Citizens , cependant, ne sont pas disposés à investir autant. Alors ces dernières semaines, les deux clubs s’étaient séparés, mais voici les Anglais prêts à retourner au bureau. Des informations fuient d’Angleterre un nouvel assaut, avec Manchester City prêt à atteindre environ 80 millions d’euros pour recruter Koulibaly.

