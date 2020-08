Pendant que le Bayern Munich avance d’un pas conquérant dans cette Ligue des Champions, en coulisses, les choses avancent également.

Depuis plusieurs semaines maintenant, Thiago Alcantara est annoncé sur le départ de Bavière. Malgré une fin de saison du tonnerre, en témoigne sa performance face au Barça vendredi soir, le milieu de terrain espagnol ne sera pas retenu par son club, à un an de la fin de son contrat. Pour l’accueillir, deux pistes se sont rapidement dégagées en Angleterre : Liverpool et Manchester City.

«Pendant un moment, on aurait dit qu’il voulait rester. Mais à un moment donné, il a manifestement pensé qu’il voudrait faire quelque chose de différent pour sa carrière. Thiago a 29 ans maintenant et dès qu’il atteindra la trentaine, il sera plus difficile de trouver un meilleur club en Europe. Il faut donc le comprendre un peu. Thiago a joué dans un grand club en Espagne, un grand club en Allemagne peut-être aimerait-il rejoindre un grand club en Angleterre», a même confié Karl-Heinz Rummenigge à la presse allemande en milieu de semaine.

Il manque encore un accord entre les deux clubs

Le président du Bayern Munich a vu juste car les Reds sont passés à la vitesse supérieure. À en croire RMC, un accord a même trouvé entre le champion d’Angleterre et le joueur de 29 ans. Il signerait pour 4 saisons et aurait annoncé son départ à ses coéquipiers du Bayern. Preuve que le dossier avance bien, Thiago Alcantara aurait déjà trouvé et choisi son futur domicile. À Liverpool, il viendrait compléter un secteur déjà bien fourni entre les présences d’Henderson, Fabinho, Keita, Wijnaldum ou encore Milner. Il reste encore à trouver un terrain d’entente entre les deux clubs. Les négociations ont toujours lieu.

Elles devraient aboutir dans les prochains jours puisque le futur adversaire de l’OL en demi-finale de Ligue des Champions réclame environ 40 M€, quand Liverpool n’est pour le moment disposé qu’à mettre 30 M€ sur la table. À ce prix-là, on se dit que le club anglais devrait consentir à un effort financier, tout comme le Bayern devrait être prêt à réduire un peu l’addition afin que tout le monde y trouve son compte.

source: footmercato