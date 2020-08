Où va atterrir Malang Sarr ? Le jeune défenseur franco-sénégalais va être fixé dans les prochaines semaines. Après l’intérêt concret du Torino qui lui a fait une belle proposition contractuelle, le joueur de 21 ans a été récemment approché par le FC Barcelone et notamment par Éric Abidal.

À la différence de Jean-Clair Todibo, le secrétaire technique du Barça a évoqué l’idée d’intégrer directement le joueur au sein de l’effectif des Blaugrana avec la perspective de temps jeu. Mais, le récent contexte autour du club catalan pourrait compliquer la piste menant au natif de Nice.

En attendant d’en savoir plus sur les intentions catalanes, il pourrait être rapidement sollicité par des clubs anglais, venus aux renseignements ces derniers jours. Pour rappel, Malang Sarr (20 matches et 1 but la saison dernière toutes compétitions confondues) a décidé de quitter son club formateur cet été.