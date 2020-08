« On ne parle pas de chose historique. On vit le moment présent. On est ici et maintenant. On en réfléchit pas aux choses historiques. On doit créer une mentalité pendant l’année. Les joueurs sont calmes et heureux d’être ensemble. Sur le terrain, nous sommes forts, très très forts. A Faro nous avons été à notre meilleur niveau dans la tête. Nous sommes absolument prêts. C’est une demi-finale, nous sommes là pour gagner. On ne peut pas choisir le résultat mais on va se battre », annonce le coach du PSG en conférence de presse.

wiwsport.com