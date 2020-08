Krepin Diatta, double buteur au Kehrweg, a ouvert son compteur cette saison et a été le grand artisan de la victoire de Bruges à Eupen.

Beaucoup de joueurs de Bruges ont été critiqués durant la semaine et Krepin Diatta en faisait partie. Ce dimanche, sur la pelouse d’Eupen, le Sénégalais a fait la différence avec deux buts et une prestation aboutie. Les effets de la discussion que le joueur a eu cette semaine avec son coach, Philippe Clement? Pour un joueur, c’est toujours important quand un coach nous parle », affirme Diatta après la rencontre. « Nous avons un entraîneur qui est ouvert, qui parle avec les joueurs. Il m’a parlé, ça m’a aidé. Je veux donner le meilleur de moi-même ».

Nous avons montré l’esprit du Club

Et le meilleur de lui-même, c'est une excellente prestation en Pro League contre Eupen. Au four et au moulin, il nous a montré le meilleur de lui. De quoi oublier les deux récentes contre-performances. « Nous avons perdu deux matches, et ce n'est pas l'habitude du Club de Bruges. Ce dimanche, nous avons montré l'état d'esprit du groupe. Nous avons dominé, nous avons marqué, mais le plus important c'est le bon travail d'équipe.

