Les Lions de Bruges en feu. Après l’ouverture du score de l’attaquant sénégalais, Youssoupha Badji, c’est le tour de son compatriote Krepin Diatta de se signaler. Le milieu offensif a marqué le deuxième et troisième but de Bruges ce soir face à Kas Eupen à l’occasion de la deuxième journée du championnat de Belgique. Krepin Diatta inscrit ainsi son premier et deuxième but de la saison.